Snowboard, Ian Matteoli sempre più tra i grandi della Coppa del Mondo

Si è chiuso ieri il weekend di Coppa del Mondo di snowboard Big Air in quel di Klagenfurt (Austria) e ci sono delle notizie particolarmente favorevoli per i colori italiani. I segnali in vista di Milano-Cortina da questa specialità stavano già arrivando e proseguono ad arrivare soprattutto nella direzione di Ian Matteoli.

Il ragazzo di Torino, 19 anni appena compiuti, ha centrato ieri il suo terzo podio in Coppa del Mondo e sta diventando sempre di più una solida realtà del circuito maggiore. L’inizio di stagione è stato superlativo: quarto posto raggiunto a Chur, in Svizzera, il secondo di Pechino e il secondo ieri a Klagenfurt, che era stato per giunta preceduto da una super qualificazione da primo posto.

La classifica di Coppa del Mondo ora parla chiaro: l’azzurro occupa la seconda posizione con 210 punti dietro solo al giapponese Taiga Hasegawa che l’ha battuto ieri davvero per un soffio e adesso la tappa di Kreischberg potrebbe vedere riproposto questo duello.

I segnali non arrivano solo da Matteoli, ma anche da Loris Framarin che ieri è arrivato quattordicesimo e può cercare nei prossimi appuntamenti di spingersi ancora più su e di entrare nei primi dieci. Anche Leo Framarin è in crescita: insomma, il movimento sta fiorendo e verso Milano-Cortina le notizie sono rosee.