Snowboard, Ian Matteoli la stella azzurra al via del big air di Kreischberg: i convocati dell’Italia

Tra giovedì 9 e sabato 11 gennaio si disputerà il big air (maschile e femminile) di Kreischberg, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard. Si tratta del quarto e penultimo appuntamento della stagione in questa specialità, mentre l’atto conclusivo del circuito maggiore andrà in scena tra un mese (5-6 febbraio) ad Aspen, in Colorado.

Il direttore tecnico della Nazionale italiana Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha convocato 7 atleti per questa seconda gara austriaca consecutiva dopo il big air di Klagenfurt della scorsa domenica: Ian Matteoli, Leo e Loris Framarin, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto.

Ambizioni importanti soprattutto per il classe 2005 Matteoli, nuovo big della specialità capace di raccogliere un quarto e due secondi posti nelle tre competizioni disputate sin qui in stagione. Il diciannovenne piemontese, ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa del Mondo, occupa la piazza d’onore nella classifica generale con un distacco di soli 19 punti dal leader giapponese Taiga Hasegawa.