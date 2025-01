Snowboard, Elisa Caffont splendida terza nel PGS di Rogla, vince sempre Tsubaki Miki

Va in archivio la tappa di Rogla del parallel giant slalom dedicata alla Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025. Due italiane si sono qualificate per gli ottavi di finale dopo le qualificazioni: Elisa Caffont e Jasmin Coratti. Le due azzurre si sono affrontate subito in un derby.

A prevalere è stata Elisa Caffont piuttosto nettamente con un vantaggio di 1″28 su Jasmin Coratti: quest’ultima era partita meglio, poi è arrivato un errore che di fatto le ha fatto perdere l’abbrivio e ha lasciato spazio a Caffont che poi ha continuato alla grande il suo percorso.

La classe 1999 bellunese ha poi vinto anche i quarti di finale contro la tedesca Hofmeister: una run davvero tiratissima nella quale l’azzurra è riuscita a prevalere per soli quattro centesimi per qualificarsi così per la semifinale. Purtroppo proprio in semifinale il sogno si è interrotto per l’italiana che è stata battuta dalla fortissima giapponese Tsubaki Miki per soli tre centesimi.

Caffont che si è subito riscattata alla grande conquistando un bellissimo terzo posto e vincendo la finalina contro la ceca Maderova che è caduta in una delle ultime porte. A vincere invece è stata proprio la giapponese Miki che in finale ha superato l’austriaca Payer.