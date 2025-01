Slittino: Julia Taubitz torna alla vittoria a Winterberg e si prende il titolo europeo

A quasi due mesi di distanza dal trionfo di Lillehammer in apertura di Coppa del Mondo, torna alla vittoria Julia Taubitz. La tedesca si esalta sul budello di casa nel singolo femminile: il pubblico può gioire per la sua beniamina in quel di Winterberg.

Colpo doppio per l’atleta classe 1996 che si porta a casa anche il titolo europeo, il primo della carriera dopo che a livello individuale aveva conquistato due argenti. Miglior tempo in entrambe le run (record della pista per lei) e tempo finale di 1:49.582.

Deve arrendersi l’austriaca Madeleine Egle che chiude a 198 millesimi di ritardo. A completare il podio c’è la statunitense Emily Sweeney, mentre quarta l’altra austriaca Lisa Schulte, che conquista il bronzo a livello continentale.

In casa Italia la migliore è Verena Hofer, che chiude undicesima. Più indietro Sandra Robatscher, tredicesima, e Nina Zoeggeler, ventitreesima.