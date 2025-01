Slittino, Elina Ieva Bota vince in casa a Sigulda, italiane lontane. Lisa Schulte sale in vetta alla generale

Elina Ieva Bota è profeta in patria. La lettone, infatti, si è aggiudicata la gara di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025. Sul budello baltico abbiamo assistito ad un grandissimo spettacolo, con le atlete vicinissime tra di loro, tanto che le prime otto sono racchiuse in appena 182 millesimi!

Da questa battaglia campale è emersa proprio Elina Ieva Bota che ha messo le mani sulla gara con il tempo complessivo di 1:23.280 (prima manche in 41.534 e seconda in 41.746) con un margine di soli 64 millesimi sulla tedesca Merle Fraebel (41.684 e 41.660) e 65 sull’austriaca Lisa Schulte (41.616 e 41.729) che completa il podio. Quarta posizione per la lettone Kendija Aparjode (41.621 e 41.748) 89 millesimi dalla connazionale, quinta per la statunitense Ashley Farquharson (41.722 e 41.702) a 144, davanti alle connazionali Emily Sweeney (41.754 e 41.680) sesta a 154 e Summer Britcher (41.708 e 41.736) settima a 164.

Ottava posizione per la tedesca Anna Berreiter (41.701 e 41.761) a 182 millesimi dalla vetta, nona la sua connazionale Julia Taubitz (41.580 e 41.916) a 216 millesimi, dopo una pessima seconda manche (era seconda a metà gara), quindi completa la top10 l’austriaca Dorothea Schwarz (41.813 e 41.795) a 328. Undicesima la sua connazionale Barbara Allmaier (41.813 e 41.919) a 452 millesimi, davanti alla nostra Verena Hofer (41.880 e 41.893), dodicesima a 493.

Si ferma in 17a posizione Alexandra Oberstolz (42.186 e 42.358) a 1.264, davanti a Nina Zoeggeler (42.193 e 42.362), 18a a 1.275. Sandra Robatscher, decima a metà gara, non ha concluso la seconda manche. Eliminata clamorosamente già nella prima manche, invece, l’austriaca Madeleine Egle, autrice di un grosso errore che le è costato l’ultimo tempo in assoluto.

A questo punto la classifica generale vede al comando Lisa Schulte con 295 punti contro i 294 di Lisa Taubitz. Terza Madeleine Egle con 259 davanti a Merle Fraebel, quarta con 242.