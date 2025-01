Skicross, Simone Deromedis e Jole Galli promossi a Reiteralm. Howden eliminato, Wilmsmann tonico

La Coppa del Mondo di skicross ha fatto ritorno dopo tre settimane di assenza: non si gareggiava dallo scorso 21 dicembre quando, sulle nevi di San Candido, Simone Deromedis conquistò un prezioso terzo posto dopo la seconda piazza di Arosa e la vittoria in Val Thorens. Il Campione del Mondo, che occupa la terza piazza in classifica generale a 25 lunghezze di distacco dal tedesco Florian Wilmsmann, ha concluso al settimo posto il turno di qualificazione disputato a Reiteralm (Austria) e ha così staccato il biglietto per il tabellone finale in programma giovedì 16 gennaio (ore 12.30).

L’azzurro ha siglato il tempo di 1:09.76, fermandosi così a 53 centesimi dal francese Youri Duplessis Kergomard (1:09.23). Wilmsmann si conferma in ottima forma ed è secondo ad appena tre centesimi dal transalpino, lo svizzero Alex Fiva è invece terzo a 0.19 appena davanti all’altro francese Melvin Tchiknavorian (quarto a 0.23). Meglio del nostro portacolori hanno fatto anche l’altro elvetico Tobias Baur (quinto a 0.35) e lo svedese David Mobaerg (sesto a 0.36).

Hanno passato il turno anche gli altri italiani in gara: Yanick Gunsch nono a 0.69, Dominik Zuech 12mo a 0.82, Edoardo Zorzi 16mo a 0.95, Federico Tomasoni 17mo a 0.95. Spicca la clamorosa eliminazione del canadese Reece Howden: il vincitore della gara di San Candido, secondo in graduatoria a -14 dalla vetta, non è andato oltre la 35ma piazza a 1.74 e dunque non disputerà la fase a eliminazione diretta. Si tratta di una notizia di grande rilevanza nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo e che indubbiamente fa comodo a Deromedis.

Sul fronte femminile, invece, Jole Galli, reduce dal secondo posto di San Candido, ha chiuso il turno preliminare in sesta posizione con un ritardo di 75 centesimi dalla vetta e la rivedremo in gara tra un paio di giorni. La migliore del turno di qualificazione è stata la svizzera Talina Gantenbein (1:13.25), che ha preceduto un terzetto di canadesi: India Sherret (seconda a 0.02), Marielle Thompson (terza a 0.33) e Hannah Schmit (quarta a 0.37). La tedesca Daniela Maier si è fermata in quinta posizione a 0.59, settima la francese Marielle Berger Sabbatel a 0.77, ottava la canadese Brittany Phelan a 0.95, nona la svizzera Fanny Smith a 1.48.