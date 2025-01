Skicross, riparte da Reiteralm la corsa di Simone Deromedis. Regna l’equilibrio in classifica

Riparte da Reiteralm la corsa alla sfera di cristallo per Simone Deromedis. L’azzurro sarà infatti uno dei grandi protagonisti in occasione della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross, in scena nella località austriaca dal 14 al 17 gennaio con ben due gare in programma.

Lo abbiamo ripetuto tante volte. Quella del nativo di Trento deve essere la stagione della continuità. L’auspicio è quindi che l’azzurro possa riuscire a proseguire il suo momento positivo, incasellando due piazzamenti in top 3, necessari per rimanere aggrappato in testa alla classifica generale.

Ricordiamo infatti che al momento Simone occupa il terzo posto con 285 punti, appena trentacinque lunghezze in meno di Florian Wilmsmann, leader a 310, e undici rispetto a Reece Howden, secondo a quota 296. Una situazione estremamente equilibrata, ma anche estremamente precaria. Dopo un inizio contrassegnato da alti e bassi, Deromedis dovrà dimostrare di essere capace di mantenere costantemente alta l’asticella, proiettandosi così in una dimensione nuova a tredici messi dall’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Lo scorso anno, in occasione della gara-2, l’atleta centrò un ottimo secondo posto, piazzandosi tra i due francesi Youri Duplessis Kergomard e Terence Tchiknavorian dopo essersi fermato in diciottesima casella nella prova inaugurale. Stavolta però la musica sarò diversa. Nel mirino c’è inoltre il raggiungimento della doppia cifra nei podi in Coppa del Mondo, un risultato importante che certificherebbe la grande crescita avuta dal trentino nell’ultimo periodo. Forza Simone.