Skeleton, Janine Flock domina a Winterberg, buon settimo posto per Valentina Margaglio

Janine Flock si è aggiudicata la gara di Winterberg (Germania) valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2024-2025. Sul budello teutonico l’austriaca ha messo in mostra una prova impeccabile, andando a insidiare da vicino Hannah Neise a livello di classifica generale. In casa Italia buon settimo posto per Valentina Margaglio, abile a recuperare 3 posizioni nella seconda manche.

La gara di Winterberg, come detto, ha visto il successo dell’austriaca Janine Flock con il tempo complessivo di 1:56.66 (prima manche in 58.22 e seconda in 58.44) con 27 centesimi sulla ceca Anna Fernstaedt (58.39 e 58.54), mentre completa il podio la tedesca Hannah Neise (58.39 e 58.56) con un distacco di 29.

Quarta posizione per l’olandese Kimberley Bos (58.43 e 58.69) a 46 centesimi dalla vetta, quinta per la britannica Amelia Coltman (58.23 e 58.91) a 48, mentre è sesta la tedesca Jacqueline Pfeifer (58.33 e 58.85) a 52. Settima la nostra Valentina Margaglio (58.49 e 58.71) che paga un finale di seconda manche non perfetto, chiudendo a 54 centesimi da Flock.

Ottava la brasiliana Nicole Rocha Silveira (58.44 e 58.77) a 55 centesimi, a pari merito con la canadese Hallie Clarke (58.57 e 58.64), quindi completa la top10 la tedesca Viktoria Donicke (58.60 e 58.69) a 63. 11a la statunitense Mystique Ro (58.31 e 59.06) a 71 centesimi, davanti alla belga Kim Meylemans (58.86 e 58.52) che chiude dodicesima a 72. Chiude in 19a posizione Alessia Crippa (58.84 e 59.06) a 1.24, quindi è 21a Alessandra Fumagalli (58.95 e 59.06) a 1.35.

In classifica generale troviamo al comando Hannah Neise con 1188 punti contro i 1165 di Janine Flock ed i 1089 di Kimberley Bos. Quarta Freya Tarbit con 959, quinta Amelia Coltman con 955.