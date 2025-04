Zverev si lecca le ferite: “Livello inaccettabile. Sono mesi che sto cercando di capire…”

Alexander Zverev è stato sconfitto da Matteo Berrettini al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, incappando in una sonora eliminazione sulla terra rossa del Principato. Dopo essersi imposto nel primo set, il numero 2 del mondo ha subito la furibonda rimonta del tennista italiano, che ha dettato legge nella seconda frazione e poi ha regalato magia nel rovente testa a testa che ha caratterizzato il finale del terzo parziale. Il romano si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 e ha inflitto un nuovo dispiacere al teutonico.

Alexander Zverev sperava di invertire la rotta sul mattone tritato della Costa Azzurra, invece prosegue nel suo momento estremamente negativo: dopo aver perso la finale degli Australian Open contro Jannik Sinner ha inanellato una serie di risultati sottotono e oggi ha dovuto dire definitivamente addio alla possibilità di scavalcare il fuoriclasse altoatesino in testa al ranking ATP prima del suo rientro dalla squalifica di tre mesi.

Al torneo ATP 250 di Buenos Aires era crollato ai quarti contro l’argentino Francisco Cerundolo, all’ATP 500 di Rio de Janeiro si era fermato ai quarti sempre contro il sudamericano, all’ATP 500 di Acapulco si era arreso agli ottavi contro lo statunitense Learner Tien, al Masters 1000 di Indian Wells aveva perso all’esordio contro l’olandese Tallon Griekspoor e al Masters 1000 di Miami non era andato oltre gli ottavi (ko contro il francese Arthur Fils).

Alexander Zverev ha espresso tutta la propria delusione al termine dell’incontro: “Non sono per niente soddisfatto, non sto vincendo quasi nessuna partita. Finora, questo è il mio periodo peggiore da quando mi sono infortunato. Ho giocato il primo set molto bene, ma una volta perso il servizio nel secondo set ho iniziato a giocare dieci volte peggio. La mia palla è molto lenta, non la faccio correre per niente. Ho smesso di colpire la palla e negli ultimi mesi è stata la stessa storia. Non cambia nulla, è sempre la stessa storia. Ancora una volta sono stato io a perdere la partita. Credo che il mio livello attuale sia inaccettabile”.ù

Il tedesco ha poi proseguito: “Non ho idea di cosa mi stia succedendo in questo momento. Sono diversi mesi che cerco di capirlo, ma non so nemmeno più cosa dire. Non so cosa dire. L’unica cosa che so è che sto perdendo partite, tutto qui. Se avessi vinto due o tre partite come questa, lottando così duramente, non ci sarebbero così tante domande, ma ho perso in tre set a Buenos Aires, in tre set a Rio, in tre set a Indian Wells, in tre set a Miami e in tre set qui“.