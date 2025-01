Sinner supera Giron al minimo trotto e avanza agli ottavi degli Australian Open

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha sconfitto nel terzo turno degli Australian Open 2025 l’americano Marcos Giron (n.46 ATP) col punteggio di 6-3 6-4 6-2 in 1 ora e 59 minuti di partita. Una prestazione con qualche errore di troppo dell’altoatesino, soprattutto dal lato del dritto, che avendo margine nei confronti del suo avversario ha provato anche colpi diversi dai soliti con alterne fortune. In altre parole, working in progress, ma si dovrà trovare la quadra dagli ottavi di finale dove si affronterà il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il serbo Miomir Kecmanovic. Per l’azzurro è la quarta presenza nella seconda settimana dello Slam di Melbourne.

Nel primo set comincia subito forte Sinner che, sfruttando le velocità al servizio non eccessive del suo rivale, va avanti di un break. Il pusterese non sfrutta la chance del doppio break nel sesto game e rischia di complicarsi la vita nel nono, dovendo ricorrere al servizio per cancellare una palla del contro-break. Sul punteggio di 6-3 si conclude la frazione.

Nel secondo set i problemi dal lato del dritto si acuiscono per il n.1 del ranking, non riuscendo a trovare la giusta continuità col fondamentale. Per sua fortuna, dal rovescio la sua palla esce pesantissima ed ecco il break nel quinto gioco. L’azzurro nuovamente è chiamato a cancellare un’opportunità del contro-break immediato allo statunitense, prima di portare a casa il parziale sul 6-4.

Nel terzo set succede un po’ di tutto. Jannik forza in apertura e strappa il servizio a un Giron con qualche problema di vesciche, ma sbaglia ancora col dritto nel secondo game e va sotto 0-40. Anche con l'”aiuto” del suo avversario si salva. Nel terzo gioco alcune risposte di rovescio sono fantastiche e c’è l’occasione del doppio break per l’italiano, non sfruttata. Nel gioco successivo, ancora errori dal lato destro e stavolta il contro-break è cosa fatta per l’americano. Jannik, però, non ci sta e decidendo di adottare una strategia più sulla profondità che sul vincente va definitivamente in fuga. L’azzurro innesta il pilota automatico e piazza una serie di 3 giochi a zero, valsa il 6-2.

Leggendo le statistiche, annotiamo 8 ace, il 60% delle prime di servizio in campo, 82% dei quindici con la prima e il 52% con la seconda. Il dato che balza all’occhio sono i 37 errori gratuiti, a fronte di 35 vincenti, per Sinner che andrà sicuramente considerato.