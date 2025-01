Sinner resta umile e ringrazia Wawrinka: “È stato un onore”

Jannik Sinner è sceso in campo a Melbourne per svolgere una sessione di allenamento insieme allo svizzero Stan Wawrinka. Dopo aver sostenuto un test contro il giovane padrone di casa Cruz Hewitt nella giornata di ieri, generando l’ennesima riprovevole reazione da parte di Nick Kyrgios, il numero 1 del mondo ha calcato nuovamente il cemento della località australiana per continuare il lavoro di messa a punto in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio.

Il fuoriclasse altoatesino affinerà ulteriormente la forma in due incontri di esibizione, previsti nei prossimi giorni sempre in questa località: martedì 7 gennaio incrocerà l’australiano Alexei Popyrin, mentre venerdì 10 gennaio se la dovrà vedere con il greco Stefanos Tsitsipas prima di proiettarsi definitivamente verso la difesa del titolo conquistato lo scorso 28 gennaio. Il leader del ranking ATP, nonostante i tanti trofei alzati al cielo e gli enormi risultati conseguiti nel 2024, non ha perso la sua proverbiale umiltà.

Darren Cahill, tecnico che fa parte del gruppo al seguito di Jannik Sinner, ha voluto omaggiare Stan Wawrinka con un post sul suo profilo social, accompagnato da una foto che ritrae Sinner e Wawrinka: “I Campioni degli Australian Open 2014 e 2024. Grazie Stan. Sempre un piacere condividere il campo con te“. Il 39enne elvetico vinse gli Australian Open nel 2014, fu la prima delle sue tre affermazioni negli Slam, seguita dal sigillo al Roland Garros nel 2015 e dall’apoteosi agli US Open nel 2016. Dieci anno dopo toccò a Sinner.