Sinner-Popyrin oggi: copertura tv non prevista. Orario e dove vederlo in streaming

Oggi martedì 7 gennaio (ore 06.00) Jannik Sinner affronterà Alexei Popyrin in un incontro di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Week, una competizione organizzata a scopo benefico sul cemento di Melbourne per permettere agli atleti di scaldare i motori in vista del primo Slam della stagione, in programma proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio. Il numero 1 del mondo aprirà ufficialmente la propria stagione dopo essersi allenato con Cruz Hewitt, Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.

Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il padrone di casa con il chiaro intento di testare la propria forma fisica e di valutare attentamente la propria condizione in vista degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio. Si tratta di un incontro di esibizione e dunque il risultato non avrà primaria importanza, ma l’azzurro punterà a riscattare la sconfitta rimediata ormai quattro anni fa nell’unico precedente disputato contro l’oceanico.

Il 23enne incrocerà il 25enne numero 25 del ranking ATP, partendo con i favori del pronostico. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Popyrin, incontro di esibizione della Australian Open Opening Week. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e sarà garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-POPYRIN OGGI

Martedì 7 gennaio

Ore 06.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin – Diretta streaming su Discovery+

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.