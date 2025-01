Sinner attaccato dalla stampa tedesca: “Una farsa, non deve giocare. Ombra di doping sulla finale”

Cresce l’attesa in vista della finale degli Australian Open 2025, che andrà in scena domenica 26 gennaio (ore 09.30) sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un confronto roboante e particolarmente acceso tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev: il numero 1 del mondo scenderà in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, fronteggiando il numero 2 del ranking ATP che insegue il primo Slam della carriera dopo aver perso due atti conclusivi. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma il teutonico ha tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio.

A tenere banco nella giornata della vigilia è un articolo pubblicato su Das Bild, uno dei quotidiani di riferimento in Germania. Il pezzo non rispetta i crismi della deontologia già dal titolo: “Zverev im Finale gegen Skandal-Sinner“, ovvero “Zverev in finale contro lo Scandalo Sinner“. L’articolo, pubblicato sulla testata online, prosegue con un attacco gratuito: “Denn über dem Endspiel der Australian Open in Melbourne am Sonntag liegt ein Doping-Schatten”, ovvero la “finale degli Australian Open è coperta da un’ombra di doping“.

Si prosegue con “Dass Sinner zum zweiten Mal in Folge nach den US Open in einem Grand-Slam-Finale ist, ist für viele Spieler, Experten und Beobachter der Szene eine Farce“, ovvero “il fatto che Sinner sia in una finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli US Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena“.

Nel pezzo, a firma di Sebastian Kayser, si mette addirittura in dubbio il diritto di Jannik Sinner di giocare: “Alleine, dass er in Melbourne mitspielen und seinen Titel verteidigen darf, ist ungewöhnlich – das würde es in anderen Sportarten bei seiner Vorgeschichte nicht geben“, ovvero “il fatto stesso che gli sia permesso di giocare a Melbourne e di difendere il suo titolo è insolito, qualcosa che non accadrebbe in altri sport visti i suoi precedenti“.

A seguire ci si concentra sulla positività al Clostebol riscontrata nel marzo 2024, ma non viene data sufficiente evidenza al fatto che il tennista italiano sia stato ritenuto non colpevole dall’ITIA e che la WADA abbia presentato un ricorso al TAS solo per motivi di negligenza. Altro affondo: “Obwohl doppelt positiv getestet, durfte Sinner ohne Sperre weiterspielen und sogar die US Open gewinnen, sein zweiter Grand-Slam-Titel 2024 nach dem in Melbourne“, ovvero “nonostante sia risultato positivo a due test, Sinner ha potuto continuare a giocare senza essere squalificato e ha persino vinto gli US Open, il suo secondo titolo del Grande Slam nel 2024 dopo quello di Melbourne“.

Non manca l’affondo finale: “Dass Zverev längst die Nummer 1 der Welt wäre, wenn der Fall Sinner nicht unter den Teppich gekehrt worden wäre, ist die eine Sache. Dass er die Nummer 1 werden kann, wenn Sinner doch noch gesperrt wird, die andere“, ovvero “Zverev sarebbe già da tempo il numero 1 del mondo se il caso Sinner non fosse stato messo sotto il tappeto. Potrebbe diventarlo se Sinner venisse squalificato“.