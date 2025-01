Sinner al lavoro in Australia: allenamento con una promessa del 2008

Neanche il tempo di posare le valigie, che si è andati subito in campo. Jannik Sinner non ha voluto starci a pensare troppo e, come ormai ha abituato, la sua voglia di allenarsi e di giocare supera qualunque ostacolo. Il n.1 del mondo è giunto a Melbourne (Australia) e affrontato subito una sessione di allenamento sul campo della Rod Laver Arena alle 15.00 locali, le 05.00 del mattino in Italia.

The world’s top tennis stars are arriving in Melbourne ahead of the Australian Open. The reigning men’s champion, Jannik Sinner, has already hit the court as the Special Ks confirmed their doubles return. https://t.co/5zYfOfGqUb @SarahJaneBell94 #7NEWS pic.twitter.com/VTcW4iDej1 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 4, 2025

Messa alle spalle una stagione 2024 costellata da tanti successi, l’ultimo dei quali il bis in Coppa Davis, il n.1 del mondo è atteso a una difficile riconferma già in quest’edizione degli Australian Open. L’altoatesino, trionfante nel 2024 in questo Major (il primo della carriera), vorrà dimostrare di essere il migliore, nella consapevolezza di tutte le difficoltà del caso e dovendo fare i conti anche con la vicenda “Clostebol” ancora aperta. Stando a quelle che sono le indiscrezioni, il giudizio del TAS potrebbe esserci tra due mesi (marzo).

Jannik non ci vuol pensare e nel campo da gioco è intenzionato a dare tutto come suo solito. E così, nel traning citato, Sinner ha scambiato con Cruz Hewitt, figlio di Lleyton che all’inizio degli anni 2000 tante emozioni hanno regalato agli appassionati australiani. Basti citare la vetta del ranking ATP e la conquista di due Slam (US Open 2001 e Wimbledon 2002), oltre alla finale a Melbourne nel 2005 e ai titoli nel Master di fine anno nel 2001 e nel 2002.

Il giovane Hewitt, classe 2008, è tra le promesse del massimo circuito internazionale: n.15 della classifica giovanile, al via delle qualificazioni in questi Australian Open (6-9 gennaio) grazie a una wild-card per diventare il più giovane in tabellone dal 1997, proprio quando ci riuscì suo padre.

Jannik Sinner having a hit with Cruz Hewitt. pic.twitter.com/2PPjOPTCN6 — Villain era (@poomanblev) January 4, 2025

Non si tratta poi di una novità, dal momento che Cruz ha avuto modo di scambiare con Jannik nel 2020 in una situazione molto diversa: lui, ad appena 12 anni, si divertiva con chi era annunciato un futuro campione, ma con ancora tanto da dimostrare. Non resta che godersi lo spettacolo.