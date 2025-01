Si chiude il weekend di Kitzbuehel con lo slalom. Noel sfida i norvegesi, mentre gli italiani devono svegliarsi

Siamo pronti per far calare il sipario sul fine settimana di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Dopo le due prove veloci sulla mitologica Streif oggi, come tradizione, sarà lo slalom a chiudere il programma, con una gara che, come sempre, si annuncia davvero interessante.

La prima manche sulla pista denominata Ganslern prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Cosa dovremo aspettarci da questo ottavo appuntamento tra i rapid gates? Nella classifica di specialità comanda Henrik Kristoffersen con 435 punti, contro i 375 di Loic Meillard ed i 364 di Clement Noel, mentre è quarto Atle Lie McGrath con 322, davanti a Timon Haugan quinto con 279.

Mai come in questa stagione lo slalom non ha avuto un padrone ben definito. Abbiamo assistito alle due vittorie iniziali consecutive di Clement Noel, quindi abbiamo visto i successi di Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Atle Lie McGrath e persino Albert Popov a Madonna di Campiglio. In poche parole anche oggi a Kitzbuehel ci aspettiamo equilibrio assoluto e incertezza dal primo all’ultimo metro, contando anche l’austriaco Manuel Feller e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

In casa Italia cosa dovremo aspettarci? Per il momento questa annata ha riservato ben pochi sorrisi ad una squadra che appare in evidente difficoltà. La delusione di Wengen è ancora ben nitida nella memoria di tutti, con un solo qualificato alla seconda manche (Tobias Kastlunger, 30° dopo la prima manche) e tutti eliminati nella prima parte di gara.