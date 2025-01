Short track, Pietro Sighel e Confortola vincono il titolo allround ai Campionati Italiani di Bormio

Una settimana dopo i Campionati Europei di Dresda, tra sabato 25 e domenica 26 gennaio si sono disputati sul ghiaccio di Bormio i Campionati Italiani Assoluti di short track 2025. Presenti all’evento ben 120 atleti complessivi tra cui tutti i big del movimento azzurro ad eccezione di Arianna Fontana, volata oltreoceano per preparare la tappa di Coppa del Mondo di speed skating in programma a Milwaukee dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Pietro Sighel, il protagonista più atteso della manifestazione, non ha deluso le aspettative della vigilia aggiudicandosi il titolo nazionale allround davanti a Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Mattia Antonioli. Sighel si è imposto nei 500 e nei 1000 metri (arrivando secondo nei 1500 e nella super finale), Spechenhauser ha trionfato nei 1500 e Nadalini ha primeggiato nella super finale (sulla distanza dei 1500 metri).

In campo femminile è stata Elisa Confortola a prendersi la scena, conquistando lo scudetto allround davanti a Chiara Betti, Arianna Sighel e Margherita Betti. Per quanto riguarda le singole distanze, Confortola è salita sul gradino più alto del podio nei 1000 e 1500 metri, attestandosi in piazza d’onore nei 500 alle spalle di una convincente Chiara Betti, mentre Sighel ha avuto la meglio nella super finale.

Il prossimo appuntamento in agenda, per la Nazionale italiana di short track, è fissato dal 7 al 9 febbraio nei Paesi Bassi (a Tilburg) per la quinta tappa stagionale del World Tour. Il weekend successivo la Coppa del Mondo sarà poi di scena a Milano per il test event olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.