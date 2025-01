Sei Nazioni Under 20, i primi convocati dell’Italia in vista del torneo

Non solo la Nazionale maggiore di rugby ha messo nel mirino il prossimo Guinness Sei Nazioni 2025, ma anche la compagine junior è puntata al 31 gennaio, quando in Scozia gli azzurrini esordiranno nel torneo Under 20. E in vista dell’impegno continentale il coach Roberto Santamaria ha diffuso le prime convocazioni.

Sono 36, tra convocati e invitati, gli atleti chiamati dal coach in vista del raduno dell’ItaliaU20 che si svolgerà dal 7 al 15 gennaio a Treviso. Si tratta del primo raduno dell’U20 nel 2025, in vista del Sei Nazioni di categoria, che vedrà l’Italia protagonista della gara d’esordio il prossimo il 31 gennaio in trasferta contro la Scozia (calcio d’inizio alle 20.15 italiane). Per preparare al meglio la competizione dunque, gli azzurrini si ritrovano a Treviso, dove disputeranno le gare interne del Torneo. Quest’anno faranno parte della U20 i giocatori classe 2005 e 2006.

ITALIA U20 – CONVOCATI

Federico ALIGO (Rugby Petrarca)

Niccolò BENI (Biarritz Olympique)

Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

Nicola BOLOGNINI (Rugby Badia 1981)

Christian BRASINI (Livorno Rugby)

Francesco CALOSSO (CSBJ Burgoin)

RIccardo CASARIN (Amatori&Union Rugby Milano)

Giacomo CASIRAGHI (Biella Rugby Club)

Pietro CELI (Livorno Rugby)

Daniele COLUZZI (Colleferro Rugby 1965)

Simone DEL VECCHIO (Avezzano Rugby)

Damiano DI CENSI (Avezzano Rugby)

Malik FAISSAL (Rugby Parma FC 1931)

Diego FRANCHINI (Verona Rugby)

Riccardo IOANNUCCI (Rugby Petrarca)

Darren Roberto LOW (Ealing Trailfinders RC)

Pietro MELEGARI (Cus Torino)

Giacomo MILANO (Rugby Noceto FC)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath Rugby Academy)

Gianmarco PIETRAMALA (Unione Rugby Firenze)

Tommaso REDONDI (Verona Rugby)

Luca ROSSI (Pesaro Rugby)

Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970)

ITALIA U20 – INVITATI

Matteo BELLOTTO (Mogliano Veneto Rugby)

Gioele BOCCATO (Verona Rugby)

Nelson CASARTELLI (Rugby Paese)

Alessandro DRAGO (Mogliano Veneto Rugby)

Simone FARDIN (Rugby Casale)

Roberto FASTI (Rugby Casale)

RIccardo FAVARETTO (Mogliano Veneto Rugby)

Erik MEROI (Mogliano Veneto Rugby)

Mattia MIDENA (Rugby Paese)

Antony Italo MIRANDA (Rugby Paese)

Giacomo NDOUMBE LOBE (Rugby Paese)

Nicola NOSELLI (Rugby Casale)

Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto Rugby)