Sci freestyle, Qi e Peel vincono nella Coppa del Mondo di aerials a Lac-Beauport

A Lac-Beauport (Canada) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il cinese Guangpu Qi ha vinto la gara maschile con il perentorio punteggio di 124.00, infliggendo distacchi schiaccianti agli avversari. Il 34enne ha conquistato il suo diciassettesimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando sul gradino più alto del podio a distanza di dieci mesi dalla stoccata dello scorso 10 marzo ad Almaty.

Il Campione Olimpico di Pechino 2022 ha preceduto il canadese Lewis Irving (102.50) e lo statunitense Christopher Lillis (85.40), balzando anche in testa alla classifica generale con 145 punti all’attivo contro i 130 dello svizzero Noe Roth (oggi quarto) e i 122 del suo connazionale Jiaxu Sun (vincitore settimana scorsa a Lake Placid e oggi dodicesimo).

Tra le donne, invece, ha fatto festa l’australiana Laura Peel con il punteggio di 117.19. La 35enne si è imposta per la decima volta in carriera, ad addirittura tredici anni di distanza dalla prima gioia. La Campionessa del Mondo 2021 si è lasciata alle spalle Meiting Chen (102.31) e Megtao Xu (92.72), che si conferma in testa alla classifica generale con 160 punti e 48 lunghezze di margine nei confronti dell’altra australiana Danielle Scotti e 50 proprio su Peel. Domani (domenica 26 gennaio) andrà in scena un’altra gara sempre a Lac-Beauport, poi si andrà a Deer Valley (USA) il 7 febbraio.