Sci freestyle, Flora Tabanelli brilla ed è seconda in qualificazione nel big air di Klagenfurt

Flora Tabanelli comincia con il piede giusto l’anno nuovo e supera in scioltezza le qualificazioni per il big air di Klagenfurt, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle. La giovane stella emergente emiliana si presenterà dunque in finale domani (alle ore 16.30) con l’obiettivo di conquistare il terzo podio consecutivo nella specialità su altrettante gare disputate sin qui in stagione.

La diciassettenne italiana si è piazzata in seconda posizione assoluta nel turno di qualificazione odierno con 168.00 punti, scartando un ottimo salto da 79.80 punti e mettendo a referto come due migliori punteggi parziali 87.60 (realizzato nella prima run) e 80.40. Una prestazione di alto livello per l’azzurra classe 2007, che sta costruendo gara dopo gara una solidità impressionante.

Tabanelli è stata preceduta quest’oggi sulle nevi austriache di Klagenfurt solamente dalla cinese Liu Mengting, brava a piazzare due salti intorno agli 85 punti (nello specifico uno da 85.00 e l’altro da 84.00) validi per uno score totale di 169.00. Terza posizione con 154.80 punti e ingresso in finale anche per la svizzera Mathilde Gremaud, leader della Coppa del Mondo di big air.

Domani, proprio in ottica classifica di specialità, si preannuncia un duello rovente tra Tabanelli e Gremaud con in palio la leadership provvisoria della graduatoria a metà della stagione di Coppa del Mondo. Dopo due gare l’elvetica si trova al comando con un margine di 5 punti sulla francese Tess Ledeux (assente a Klagenfurt) e 10 sulla nostra portacolori campionessa del mondo juniores in carica.