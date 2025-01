Sci di fondo, quattro azzurri avanzano ai quarti nelle qualificazioni della sprint tl in Engadina

In Engadina (Svizzera) si sono svolte le qualificazioni della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: in casa Italia avanzano ai quarti di finale Federico Pellegrino, Davide Graz, Giovanni Ticcò e Michael Hellweger, mentre escono di scena Elia Barp e Simone Daprà.

Tra gli uomini il miglior crono è del leader della generale, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che svetta sulla concorrenza con il tempo di 2’31″93, andando a precedere di 0″88 il padrone di casa elvetico Janik Riebli, secondo, e di 1″55 lo svedese Edvin Anger, terzo.

In casa Italia il migliore è Federico Pellegrino, 17° a 4″54, ma si qualificano ai quarti anche Davide Graz, 22° a 5″10, Giovanni Ticcò, 23° a 5″20, e Michael Hellweger, 27° a 5″28. Restano fuori dalla top 30 e vengono invece eliminati Elia Barp, 41° a 6″42, e Simone Daprà, 69° a 11″99.

Nelle qualificazioni femminili, senza azzurre al via, il miglior crono è della svedese Jonna Sundling, che copre gli 1.3 km previsti in 2’48″01, rifilando distacchi abissali a tutte le avversarie: seconda la finlandese Jasmi Joensuu a 4″33, terza la norvegese Johanne Hauge Harviken a 7″09. Ottava la leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, attardata di 8″16.