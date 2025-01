Sci di fondo oggi in tv, 10 km Les Rousses 2025: orari, programma, streaming

Fine settimana particolare, quello che comincia a Les Rousses. Coppa del Mondo di sci di fondo alla nuova partenza senza diversi protagonisti, per le ragioni più disparate. Norvegia presente in tono abbastanza minore, con l’assenza oltretutto di Klaebo, e Svezia senza Linn Svahn.

L’Italia, in terra francese, non c’è: semplicemente non sono stati inviati fondisti da queste parti, dunque si dovrà attendere per rivederli in scena in quanto tutti sono impegnati in un collegiale in Trentino che li occuperà fino al prossimo 22 gennaio. Settimana che, in breve, ci vedrà osservare soprattutto le questioni del femminile, dove tutto va a potenziale vantaggio di Jessie Diggins in chiave classifica generale.

Le gare di Coppa del Mondo a Les Rousses di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport per la sola gara femminile. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (con RaiPlay Sport 2 per gli uomini), Discovery+ (integrale), Sky Go e DAZN (gara femminile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LES ROUSSES 2025

Venerdì 17 gennaio

Ore 13:30 10 km tl maschile

Ore 15:45 10 km tl femminile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LES ROUSSES 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, RaiSport (solo gara femminile)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (gara femminile), RaiPlay (gara maschile su RaiPlay Sport 2)

Diretta Live testuale: OA Sport