Sci alpino, Pirovano: “Speriamo che la discesa sia regolare”; Curtoni: “Sono vicina al livello che avevo lasciato”

Oltre alle punte di diamante Sofia Goggia e Federica Brignone, l’Italia può fare affidamento anche su due outsider di lusso come Laura Pirovano ed Elena Curtoni in vista delle gare veloci in programma tra sabato 11 (discesa) e domenica 12 gennaio (SuperG) a Sankt Anton, sede della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino.

Pirovano, reduce da un buon sesto posto nel supergigante di St. Moritz, ha dichiarato alla FISI: “L’unica prova disputata non è stata certamente svolta in condizioni ottimali, speriamo che sabato la discesa sia regolare. Mi sto riprendendo adesso dopo una settimana difficile a causa dell’influenza, ma confido di essere al meglio per entrambe le gare. Siamo praticamente a metà gennaio e abbiamo fatto una sola discesa, ho veramente voglia di gareggiare perché siamo state un po’ tanto ai box. Da qui al Mondiale sarà una lunga volata, speriamo di avere le energie giuste“.

Ambizioni importanti anche per Curtoni, dopo aver sfiorato il podio nel SuperG svizzero: “Ho avuto più tempo per prepararmi a questa stagione, sono contenta di iniziare un gennaio pieno di appuntamenti fra St. Anton, Cortina e Garmisch prima dei Mondiali. Il quarto posto di St. Moritz mi ha permesso di avvicinarmi al livello che avevo lasciato, sono contenta perché è la conferma che ho intrapreso la strada giusta“.

“Sono serena, continuo a lavorare perché c’è sempre da migliorare. In prova sono andata bene fino all’ultimo piede sinistro, dove sono finita bassa, nella neve riportata, cadendo senza conseguenze. Fino a quel punto avevo un buon feeling, speriamo che il fondo della pista ci permetta di dare vita ad una bella gara“, ha aggiunto la 33enne valtellinese.