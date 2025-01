Sci alpino, perché gli uomini non gareggiano questo fine settimana: il programma delle prossime gare

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino vivrà un altro fine settimana di pausa. Continua dunque la lunga sosta dopo le gare di fine anno di Bormio, con i prossimi appuntamenti che saranno a metà settimana e poi nel weekend successivo. Si corre ancora in Italia a Madonna di Campiglio e poi successivamente nel weekend ad Adelboden in Svizzera.

Semplicemente spettacolare ed emozionante lo slalom in notturna sulla 3Tre. Davvero una delle gare più belle e affascinanti della Coppa del Mondo maschile. Certamente uno slalom spettacolare con la consueta lotta per la vittoria apertissima. In casa Italia si sogna soprattutto con Alex Vinatzer, che ama questo pendio.

Il prossimo fine settimana si va poi nell’Università del Gigante, visto che si corre ad Adebolden. Un’altra tappa storica del Circo Bianco per una di quelle gare assolutamente da non perdere. Chiaramente Marco Odermatt è l’uomo più atteso davanti ai suoi tifosi in un gigante che è sempre bellissimo. Domenica spazio poi allo slalom e alla spettacolare lottare per la vittoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Madonna di Campiglio e Adelboden, validi per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Le gara saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MASCHILE SCI ALPINO

Mercoledì 8 Gennaio

Ore 17.45: prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 20.45: seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Sabato 11 Gennaio

Ore 10.30: prima manche gigante maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.30: seconda manche gigante maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Domenica 12 Gennaio

Ore 10.30: prima manche slalom maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.30: seconda manche slalom maschile Adelboden (Svizzera) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GARE MADONNA DI CAMPIGLIO E ADELBODEN: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.