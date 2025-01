Sci alpino, oggi la discesa di Wengen. Odermatt e gli svizzeri favoriti, Paris e Casse a caccia del podio

Dopo il superG di ieri, la Lauberhorn è pronta a mostrare quest’oggi tutti i suoi oltre 4 chilometri con la gara più attesa, la discesa libera di Wengen. Un concentrato di tecnica, resistenza, forza per domare una delle piste più difficili ed iconiche di tutto il Circo Bianco. I padroni di casa della Svizzera sono i grandi favoriti, mentre in casa Italia si cerca di spezzare un tabù che dura ormai da dodici anni.

Marco Odermatt ha vinto le ultime due discese di Wengen, ma il campione elvetico ha steccato completamente il superG di ieri e avrà certamente voglia di riscattare la brutta prestazione. Odermatt resta l’uomo da battere, ma già dai suoi compagni di squadra arrivano i primissimi rivali. Su tutti uno scatenato Franjo Von Allmen, reduce dal trionfo di ieri in superG, ma attenzione anche a Justin Murisier, Alexis Monney e Stefano Rogentin, altre tre carte importanti tra gli elvetici.

Fari puntati sull’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha dimostrato ieri di essere in ottima forma con il secondo posto. Kriechmayr ha vinto per due volte la discesa sulla Lauberhorn (2019 e 2022) ed è sicuramente l’opzione migliore in casa Austria per tornare sul gradino più alto del podio.

Si parlava di un tabù Italia ed infatti è così. L’ultima volta di una vittoria azzurra a Wengen è datata 2013, quando Christof Innerhofer riuscì a trionfare in discesa. Saranno Dominik Paris e Mattia Casse i candidati principali per provare a riportare un successo azzurro sulla Lauberhorn. Paris vanta tre podi a Wengen con un secondo posto nel 2020 e poi due terzi posti nel 2022 e 2024. L’altoatesino ha mostrato segnali di crescita ieri in superG dopo le prestazioni negative di Bormio e dell’avvio di stagione, e sicuramente può puntare al podio quest’oggi.

Mattia Casse ha concluso sesto ieri appena dietro a Paris, commettendo anche un grave errore nella parte alta. Il piemontese è andato benissimo nelle prove e quindi può dire la sua anche per il bersaglio più grosso. Servirà senza alcun dubbio la gara perfetta, ma in questa stagione Casse si è finalmente sbloccato in Val Gardena ed è pronto a mettere un’altra tacca importante nella sua carriera.