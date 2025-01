Sci alpino, Odermatt per il poker nella sua Adelboden. Solita bagarre in slalom, l’Italia prova a rialzarsi

Dopo la lunghissima trasferta italiana dalla Val Gardena a Madonna di Campiglio, passando per Alta Badia e Bormio, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Svizzera, in un luogo storico come Adelboden. Semplicemente l’Università del gigante, la mitica Chuenisbärgli, una pista iconica e che rappresenta uno dei templi del Circo Bianco.

Purtroppo sarà un weekend a rischio maltempo. Infatti il meteo rischia di essere un fattore nella due giorni di Adelboden, con la FIS che ha deciso di rivoluzionare il programma originario. Si comincerà infatti dallo slalom il sabato, mentre il gigante è stato spostato a domenica.

Si parte dunque dai rapid gates e dalla consueta bagarre che caratterizza ormai lo slalom maschile da alcune stagioni. Una lotta per la vittoria apertissima, proprio come è accaduto a Madonna di Campiglio con lo storico e sorprendente successo del bulgaro Albert Popov. Chi sogna di vincere davanti ai suoi tifosi è lo svizzero Loic Meillard, il più costante in questa stagione ed anche per questo motivo indossa il pettorale rosso di leader della specialità.

Dalla 3-Tre sono usciti delusissimi tre dei favoriti come il francese Clement Noel ed i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath, quest’ultimo che ha buttato via una vittoria quasi certa. La Norvegia potrà contare ovviamente anche su Henrik Kristoffersen, mentre altri due in cerca di riscatto sono sicuramente l’austriaco Manuel Feller (finora grande delusione della stagione) ed il tedesco Linus Strasser.

Passando al gigante chiaramente i fari sono tutti puntati sull’idolo di casa Marco Odermatt. Lo svizzero va a caccia del poker sulla Chuenisbärgli, provando così ad eguagliare una leggenda come Ingemar Stenmark, unico a trionfare per quattro volte consecutivamente ad Adelboden dal 1979 al 1982.

Odermatt è assolutamente l’uomo da battere, mentre proveranno ad impensierirlo i soliti norvegesi Kristoffersen, McGrath ed Alexander Steen Olsen, il connazionale Meillard, il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen sarà come sempre una scheggia impazzita.

L’Italia spera di essere protagonista in questa due giorni. In slalom c’è da riscattare la deludente prestazione di Madonna di Campiglio, con il solo Stefano Gross qualificato per la seconda manche. Alex Vinatzer, nonostante l’uscita di mercoledì sera, resta il punto di riferimento tra i pali stretti, ma forse è più atteso addirittura in gigante. Tra le porte larghe, però, c’è anche un Luca de Aliprandini che vuole sognare e provare a regalarsi una gara epica.