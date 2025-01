Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kronplatz: ottimo il 5° posto del 2024

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saluta Cortina d’Ampezzo e rimane in Italia, dato che si trasferisce a Kronplatz in vista dell’immancabile gigante sulla “Erta”. Ci attende una gara difficilissima, nella quale solo le migliori sanno vincere. Sarà una occasione importante per Sofia Goggia per tornare a spingere anche tra le porte larghe, su uno dei tracciati nei quali ha ottenuto i migliori risultati.

L’esordio della bergamasca sulla “Erta” arriva in concomitanza con la prima gara in Coppa del Mondo a Kronplatz il 24 gennaio 2017. Il successo va a Federica Brignone davanti a Tessa Worley e Marta Bassino, mentre Sofia Goggia chiude undicesima a 1.84 dalla vetta.

Secondo appuntamento per Sofia Goggia il 26 gennaio 2021 nella gara vinta da Tessa Worley che precede Lara Gut-Behrami e Marta Bassino. Sofia Goggia migliora ed è settima a 1.37, subito davanti Federica Brignone che chiude ottava.

L’ultima gara di Sofia Goggia a Kronplatz porta la data del 30 gennaio 2024, proprio pochi giorni prima del brutto infortunio che l’ha costretta ai box per lunghi mesi. Ottimo quinto posto per la medaglia d’oro in discesa di PyeongChang 2018 a 1.39 da Lara Gut-Behrami che precede Alice Robinson e Sara Hector.