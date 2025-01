Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming 2025: orari, tv, streaming. Due gare infrasettimanali

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino vivrà un doppio appuntamento serale a metà settimana. Sulla Planai di Schladming infatti sono in programma un gigante (martedì) ed uno slalom (mercoledì). Entrambe le gare si svolgeranno in notturna, in una cornice davvero spettacolare.

Tra le porte larghe il grande favorito è ovviamente Marco Odermatt, con lo svizzero che vuole bissare il successo dello scorso anno; mentre in slalom è probabilmente Clement Noel ad essere il principale candidato alla vittoria. I rivali non mancano e sono praticamente li stessi, con i norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan o lo svizzero Loic Meillard.

In casa Italia si sogna e si spera. In gigante Luca de Aliprandini ha centrato un fantastico terzo posto ad Adelboden e sogna di ripetersi anche sulle nevi austriache. Attenzione anche ad Alex Vinatzer, che sarà poi anche protagonista in slalom. L’altoatesino si è finalmente sbloccato tra i rapid gates con il secondo posto nella gara di ieri a Kitzbuehel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Schladming, valide per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO GARE SCHLADMING 2025

Martedì 28 Gennaio

Ore 17.45: prima manche gigante maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 20.45: seconda manche gigante maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Mercoledì 29 Gennaio

Ore 17.45: prima manche slalom maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 20.45: seconda manche slalom maschile Schladming (Austria) – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GARE SCHLADMING: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.