Linus Strasser in testa dopo la prima manche dello slalom di Schladming. Vinatzer non brilla

Linus Strasser comanda dopo la prima manche dello slalom notturno di Schladming sulla Planai: il tedesco non sembrava aver fatto una prestazione perfetta, nella parte finale, ma nessuno è riuscito a batterlo e quindi è in prima posizione sfruttando al massimo la pista liscia che gli garantiva il pettorale n.1. Una parte alta davvero super per il teutonico che proprio nelle prime porte del tracciato ha scavato il suo distacco rispetto agli avversari.

In seconda posizione c’è Timon Haugan: il norvegese paga 31 centesimi e in questa gara prova subito a riscattare l’uscita nella seconda manche a Kitzbuehel dopo che aveva chiuso al comando la prima manche. Terza piazza per un sempre costante Loic Meillard: l’elvetico con una manche piuttosto lineare arriva a 36 centesimi di ritardo.

Segue in quarta posizione l’austriaco Manuel Feller che ha fatto una parte conclusiva straordinaria, ha recuperato solo nel quarto settore ben 46 centesimi su Strasser, ma è comunque giunto a un ritardo di 0″46, appena davanti al norvegese Atle Lie McGrath che è quinto a 0″49. Successivamente c’è un Clement Noel non brillantissimo, sesto a 0″71, poi l’austriaco Fabio Gstrein a 0″90, il britannico Dave Ryding a 0″97 e un Henrik Kristoffersen sottotono a 1″04.

Non dà continuità alla prestazione di Kitzbuehel Alex Vinatzer che non disputa una buona prima manche: il gardenese ha sciato in maniera dimessa, con una postura arretrata, stabile sulla neve, ma mai veramente all’attacco. Ritardo pesante di 1″56 e 16a posizione per l’azzurro: sarà difficile rimontare nella seconda manche. Non benissimo neanche Tobias Kastlunger che ha chiuso a 2″78 nonostante un buon finale, mentre ha fatto meglio Stefano Gross che è arrivato a 1″96 con una delle migliori manche stagionali.