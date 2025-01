Sci alpino, ad Adelboden apre lo slalom. Lotta apertissima per la vittoria, gli azzurri cercano il riscatto

Le condizioni avverse del meteo hanno portato nei giorni scorsi ad una rivoluzione nel programma di gare ad Adelboden. Non sarà come di consueto il gigante ad aprire il weekend sulla Chuenisbärgli, ma oggi si terrà lo slalom. Una gara come sempre apertissima ad ogni pronostico, visto che sono in tantissimi a lottare per il gradino più alto del podio.

L’ultimo slalom di Madonna di Campiglio ha riservato la clamorosa sorpresa della storica vittoria del bulgaro Albert Popov con anche il primo podio della carriera per il croato Samuel Kolega. Insieme a loro sul podio ci è salito anche lo svizzero Loic Meillard, che sogna di trionfare davanti al proprio pubblico. L’elvetico è sicuramente stato il più costante in questa stagione, chiudendo per quattro volte su cinque slalom tra i primi tre, riuscendo così ad indossare il pettorale rosso di leader della specialità.

Il primo inseguitore in classifica è il norvegese Henrik Kristoffersen, che ha già vinto su questo tracciato, ma nel biennio 2016-2017. Restando sempre in casa Norvegia sicuramente c’è il desiderio di dimenticare in fretta Madonna di Campiglio per Timon Haugan, vincitore in Alta Badia, e soprattutto per Atle Lie McGrath, che ha buttato via la vittoria sulla 3-Tre, uscendo nella seconda manche con oltre un secondo di vantaggio su Popov.

La Francia vanta una sola vittoria in slalom ad Adelboden (2010 con Lizeroux) e sicuramente Clement Noel cerca di interrompere questo digiuno per i transalpini. Anche lui è tra i delusi di Campiglio, visto che è uscito malamente ad inizio prima manche. Grande delusione di questa stagione è sicuramente l’austriaco Manuel Feller, che proprio non riesce ad ingranare finora, ma che resta comunque nel lotto dei favoriti.

Fari puntati anche sul tedesco Linus Strasser, anche lui sicuramente sottotono in queste prime gare dell’anno. Ovviamente i già citati Popov e Kolega sognano ancora e poi c’è il sempre imprevedibile Lucas Pinheiro Braathen, che dopo un buon avvio di stagione sembra essere in un momento un po’ negativo.

In casa Italia si cerca il riscatto dopo il deludentissimo slalom di Madonna di Campiglio. Alex Vinatzer resta l’uomo di punta anche se l’altoatesino continua a commettere troppi errori tra i rapid gates e non riesce davvero a trovare continuità. In gara ci saranno anche Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger e Corrado Barbera.