Sci alpino, a Schladming si replica con lo slalom. I norvegesi sfidano Noel, Vinatzer cerca conferme

Nuovo appuntamento serale sulla Planai di Schladming. Dopo il gigante di ieri, oggi tocca allo slalom. La Norvegia ha dominato tra le porte larghe con la doppietta di Steen Olsen e Kristoffersen e cerca il bis anche tra i rapid gates sempre con lo stesso Kristoffersen, ma anche con Atle Lie McGrath e Timon Haugan, che hanno già ottenuto una vittoria in questa stagione.

Il principale favorito, però, è Clement Noel, che ha già vinto quattro slalom ed indossa il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Il francese ha trionfato a Schladming nel 2023 ed è poi salito sul podio altre due volte (secondo nel 2021 e terzo nel 2024).

Pronosticare un favorito, però, in slalom è sempre complicato, visto che le sorprese non mancano di certo tra i rapid gates. Tra i primi venti della start list possono tutti puntare al gradino più alto del podio, come ha dimostrato quest’anno la vittoria del bulgaro Albert Popov o comunque sempre delle gare imprevedibili ogni volta, con tante rimonte nella seconda manche.

Tra le fila dei padroni di casa si spera in un colpo da parte di Manuel Feller, che finora in questa stagione non è mai riuscito ad essere protagonista dopo aver vinto la coppa di slalom nella scorsa. Chi sogna è anche Lucas Pinheiro Braathen, con il brasiliano che vorrebbe regalare la prima vittoria di sempre al suo paese.

L’Italia si aggrappa soprattutto ad Alex Vinatzer. L’altoatesino è reduce da un meraviglioso secondo posto a Kitzbuehel e cerca conferme anche questa sera a Schladming, in una località in cui il podio azzurro manca dal 2015, quando Stefano Gross chiuse al secondo posto alle spalle del russo Khoroshilov. Il veterano azzurro sarà in gara anche oggi e con lui pure Tobias Kastlunger, con entrambi che cercano prima di tutto la qualificazione e poi un buon piazzamento.