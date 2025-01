Sci alpini, i convocati dell’Italia per la discesa di Garmisch. Ultima gara prima dei Mondiali

L’attesa per i Mondiali di sci alpino continua a crescere, con la rassegna iridata di Saalbach che è ormai prossima ad iniziare. Prima del trasferimento in Austria per due settimane, però, la Coppa del Mondo maschile vivrà ancora un ultimo appuntamento. A Garmisch, infatti, è in programma domenica una discesa libera con la pista Kandahar che riapre nuovamente i battenti dopo aver accolto le donne la scorsa settimana.

Sarà un fine settimana un po’ atipico, visto che ci sarà solo una gara in programma, con le prove che si svolgeranno domani e poi sabato. Un’ultima discesa prima dei Mondiali che vedrà impegnati sette azzurri, con il direttore tecnico Max Carca che ha convocato Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod e Nicolò Molteni.

La squadra azzurra è reduce dall’opaca prestazione sulla Streif a Kitzbuehel, dove il migliore è stato Dominik Paris al dodicesimo posto, anche se c’è da segnalare un bel quattordicesimo posto di Giovanni Franzoni con il pettorale 53. Il 23enne di Manerba del Garda sta crescendo gara dopo dopo in quella che è la sua vera prima stagione completa in Coppa del Mondo dopo i tanti infortuni degli anni passati.

Dominik Paris è anche l’ultimo vincitore in quel di Garmisch, visto che non si corre nella località tedesca in discesa dal 2021. In quella occasione l’altoatesino si impose davanti allo svizzero Beat Feuz e all’austriaco Matthias Mayer per un podio davvero regale. La speranza è quella che il nativo di Merano possa proprio ritrovare il podio questa domenica per avvicinarsi al meglio all’appuntamento mondiale, dove anche si spera possa ritrovare un po’ di smalto Mattia Casse, che si è un po’ frenato dopo il folgorante inizio di stagione.