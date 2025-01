Scherma, Oh Sanguk torna alla vittoria a Plovdiv. Azzurri lontani dal podio

Il sudcoreano Oh Sanguk torna sul gradino più alto del podio in Coppa Del Mondo di sciabola maschile. Quasi tre anni dopo l’ultima volta Oh Sanguk conquista il successo nel circuito mondiale, trionfando a Plovdiv. Lo sciabolatore della Corea del Sud ha sconfitto in finale il francese Sebastien Patrice con il punteggio di 15-11.

Una Corea del Sud che ha sfiorato anche la doppietta, visto che Park Sangwon si è fermato in semifinale, venendo battuto proprio da Patrice per 15-11. Nell’altra semifinale, invece, Oh Sanguk aveva sconfitto il georgiano Sandro Bazadze con il punteggio di 15-13.

Purtroppo giornata negativa per gli azzurri, tutti lontanissimi dal podio. Il migliore è stato Michele Gallo, che si è fermato negli ottavi di finale dopo aver perso l’assalto con l’americano Colin Heathcock per 15-8.

Nei sedicesimi era stato sconfitto Pietro Torre dal cinese Shen Chenpeng con il punteggio di 15-13. Questa era anche la gara del rientro di Luigi Samele sei meso dopo il bronzo olimpico. Il pugliese si è arreso al primo turno contro il giapponese Hibiki Kato per 15-13. Fuori al primo assalto di giornata anche Edoardo Cantini, battuto all’ultima stoccata dall’uzbeko Aymuratov per 15-14.