Sara Errani, la nuova avventura nel padel: giocherà in coppia con Tathiana Garbin

Sara Errani si renderà protagonista di un temporaneo cambio di sport: per qualche giorno l’azzurra lascerà il tennis e si cimenterà nel padel, visto che figura nella entry list Fip Silver Melbourne Game4Padel Open, secondo appuntamento in terra australiana del Cupra Fip tour. La Campionessa Olimpica in doppio di Parigi 2024, che è stata sconfitta nelle qualificazioni degli Australian Open e dunque non potrà essere protagonista nel tabellone principale del primo Slam della stagione, farà coppia con Tathiana Garbin.

La capitana della Nazionale Italiana, capace di alzare al cielo la Billie Jean King Cup a fine novembre (con Errani in campo, a giocare il doppio insieme a Jasmine Paolini), ha deciso di vivere questa nuova esperienza a Melbourne durante il prossimo fine settimana. La numero 9 del ranking WTA di doppio, che nel 2024 si è imposto nel doppio misto degli US Open, sarà così affiancata dalla ex tennista, in carriera capace di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon.

La 37enne e la 47enne proveranno a mettersi in mostra durante questo inusuale appuntamento, desiderose di ottenere un buon risultato anche in una specialità a cui non sono abituate. Ricordiamo che il padel si gioca esclusivamente a coppie e che è uno sport emergente, anche se non è riuscito a ottenere la ribalta olimpica (a Los Angeles 2028 ci sarà lo squash). A questo evento vedremo all’opera anche due campioni come Pat Rafter e di Jonas Bjorkman.