Sara Errani battuta da Brenda Fruhvirtova nel secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open

Non arriva la tredicesima partecipazione ad uno Slam in carriera di Sara Errani a livello di main draw. Nel secondo turno delle qualificazioni, infatti, arriva la sconfitta netta per 6-0 6-2 contro la ceca Brenda Fruhvirtova, sorella minore di Linda e, al pari della già battuta russa Alina Korneeva, classe 2007. All’atto pratico, anche qui vent’anni di differenza, ma con diverso risultato.

Appena più di un’ora si rende necessaria per la conclusione di un match che evolve in modo abbastanza particolare. Vero, Errani cede i primi due game, ma in uno (quello del break iniziale) arriva a 30 e nel secondo guadagna il 15-30 e poi i vantaggi. Poi, però, arriva un parziale di 16 punti a 1 a favore di Fruhvirtova, il che conclude il set in meno di 25 minuti.

C’è più lotta, e non di poco, nel secondo set, anche se Fruhvirtova tende a fare spesso e volentieri danni sul servizio di Sara. Già due le chance di strapparglielo nel primo game, e alla quarta, che arriva nel terzo, questo accade. Il controbreak giunge però immediato, solo che non c’è la possibilità di mantenerlo. Si arriva così sul 5-2, che finisce per dare avvio a un game da psicodramma almeno per la ceca, che si vede annullare sette match point, ma annulla ad Errani anche tre palle del 5-3. All’ottavo tentativo arriva la chiusura.

Con questo match, nel quale i dati sono pressoché tutti a favore della nativa di Praga, non ci sono più italiane impegnate nel tabellone di qualificazione. Questo, tradotto, significa che resteranno in tre nel tabellone principale: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.