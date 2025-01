Sandro Donati si espone sul caso Sinner: “Non sta né in cielo né in terra, la WADA è in estrema difficoltà”

Sandro Donati, noto coach di atletica leggera e da sempre in prima linea nella lotta al doping, si è espresso senza mezzi termini, in un’intervista concessa al Corriere Trentino, sulla vicenda “Clostebol” legata a Jannik Sinner. Come è noto, il n.1 del mondo dovrà rispondere dell’accusa mossa dalla WADA di negligenza nel caso di positività che tiene banco ormai da quasi un anno, emerso nel corso del torneo di Indian Wells.

Completamente scagionato in primo grado dal Tribunale Indipendente dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency), il ricorso dell’Agenzia mondiale antidoping al TAS ha riaperto la questione e l’udienza è prevista nei giorni 16 e 17 aprile a Losanna. Nonostante questa spada di Damocle sulla testa, Sinner è stato in grado di dare un seguito ai propri grandi risultati, come certificato dall’ultimo successo negli Australian Open.

A questo proposito, Donati si è scagliato in primis contro la Bild, rea di aver costruito una campagna mediatica diffamatoria contro Jannik: “La stampa tedesca invece avanza illazioni di pessimo gusto; quando sono implicati casi di loro connazionali non usano assolutamente questi metri di giudizio e quando è stato il caso di Schwazer, non hanno minimamente messo in discussione cosa aveva combinato il laboratorio di Colonia. Questi tedeschi che siamo abituati a considerare irreprensibili non lo sono affatto: stanno usando due pesi e due misure. Fare questo alla vigilia della finale dell’Open d’Australia, poi, è talmente plateale nell’intento: solo loro lo hanno attaccato, nessun altro a livello di stampa internazionale“, ha dichiarato il tecnico italiano.

Entrando nello specifico della questione: “Quel quantitativo, quella concentrazione di Clostebol per la quale è stato sollevato tutto questo polverone, è irrilevante. Loro stessi si rendono conto che questa fattispecie di negligenza va ben al di là del concetto di doping. La interpretano come vogliono e alla fine la fanno diventare proposta di squalifica. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, tanto è vero che stanno rimettendo mano alla regolamentazione“, il riferimento di Donati alla bozza di modifiche che dovrebbe andare a modificare dal 2027 le norme.

“Un direttore di laboratorio mi ha raccontato sette anni fa, in maniera precisa, che questa pomata è estremamente trasmissibile, al punto che basta dare la mano a uno che l’ha spalmata e chi ha ricevuto la stretta di mano risulta positivo. Nel caso di Sinner è stato il massaggiatore, ma chiunque, anche uno sconosciuto dalle tribune alla fine di una partita, può contaminarti“, la rivelazione del coach nostrano.

“La WADA si trova in estrema difficoltà. Se chiudono il fascicolo così, tutti quelli colpiti da questa normativa assurda possono ricorrere e trascinarli in tribunale. Se invece lo condannano, sarà lui a difendersi. Perché che fai, blocchi la carriera di un atleta e i suoi guadagni con una motivazione di questo genere? Qualsiasi tribunale li massacrerebbe“, ha aggiunto.

E su Sinner ha concluso: “Mi sembra pulitissimo, è correttissimo dentro e fuori dal campo. Quando dice ‘se fossi stato colpevole non sarei riuscito a vincere’ ci leggo una cosa vera: è talmente sereno che non ha paura a confrontarsi con i poteri forti. Le sue prestazioni sono assolutamente regolari e ad altissimo livello. Tutta la normativa va rivista. È a tutela di chi l’ha scritta, ma i diritti dell’atleta passano in secondo piano. Il direttore WADA, Olivier Niggli, dice ‘Dobbiamo essere attenti quando formalizziamo le accuse agli atleti, non possiamo infrangere la loro dignità’. E poi si dà la positività per una micro traccia di una sostanza incontrollabile? Le contraddizioni sono evidenti“.