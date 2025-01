Come già avvenuto lo scorso anno, la prima tappa del Tour Down Under 2025 di ciclismo su strada si conclude con il successo dell’australiano Sam Welsford. Il portacolori della Red Bull – BORA – hansgrohe si impone nella volata di gruppo, che decide l’epilogo della frazione inaugurale di 150,7 km, da Prospect a Gumeracha.

La tappa è animata da una fuga con protagonisti due corridori della Nazionale australiana, Zac Marriage e Fergus Browning, che brillano sulle strade di casa. Browning, in particolare, conquista la maglia di leader della classifica degli scalatori prima che la fuga venga neutralizzata a 23 chilometri dal traguardo.

Negli ultimi chilometri, la corsa si infiamma con una velocità sempre più alta in vista dello sprint finale. La Red Bull – BORA – hansgrohe guida magistralmente il gruppo, e Danny van Poppel offre un perfetto lancio a Welsford. L’australiano sfrutta al meglio l’assist, tagliando per primo il traguardo e indossando la maglia di leader della classifica generale, precedendo Matthew Brennan e Matthew Walls.

La sintesi della prima tappa! Prospect-Gumeracha