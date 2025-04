Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Claudio Stecchi Il saltatore fiorentino ha subito il 16 febbraio scorso a Torun in Polonia, nel corso di un meeting Gold del Continental Tour indoor, la rottura del tendine destro di Achille a cui ha fatto seguito nel giro di pochissimi giorni, il 22 successivo, una delicata operazione di ricostruzione a Forlì ad opera del Prof. Lijoi luminare dell’ortopedia. I tempi del recupero sono ovviamente molto lunghi e l’atleta fiorentino che attualmente è proprio a Forlì dove ha da poco iniziato la fase iniziale della fisioterapia, dopo quasi 2 mesi di fermo totale, è fermamente intenzionato a recuperare al meglio, senza fretta, ma con la volontà di tornare in pedana per la prossima stagione agonistica, nonostante il fatto che a novembre compirà 34 anni. Insieme a lui rivivremo i drammatici momenti dell’infortunio, ma anche sentiremo la sua grande voglia di rimettersi ancora in gioco nei tempi necessari di cui ci spiegherà le varie fasi. Conduce: Ferdinando Savarese