Salto con gli sci, Tschofenig vince a Zakopane e consolida il pettorale giallo. Insam in zona punti

Daniel Tschofenig, sulle ali dell’entusiasmo per la recente vittoria della Tournée dei Quattro Trampolini, si conferma in un magico stato di forma e si aggiudica anche la competizione odierna a Zakopane, sede della decima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Il detentore dell’Aquila d’Oro ha centrato così il quinto successo individuale della carriera nel circuito maggiore, tutti ottenuti in questa stagione.

Tschofenig, terzo dopo una prima serie abbastanza rocambolesca a causa di condizioni meteo variabili che hanno modificato parzialmente gli effettivi valori in campo, ha avuto il merito di effettuare un secondo salto mostruoso con forte vento alle spalle firmando il miglior punteggio della serie e facendo la differenza rispetto agli avversari che lo precedevano in classifica a metà gara.

Il 22enne austriaco ha preceduto di 7.3 punti il norvegese Johann Andre Forfang, che può festeggiare finalmente il primo podio dell’inverno dopo sei piazzamenti consecutivi tra il 4° ed il 7° posto. Terza moneta per un altro austriaco, Jan Hoerl, beffato di un solo decimo da Forfang recuperando comunque due posizioni rispetto alla serie inaugurale. Tschofenig allunga così a +80 su Hoerl nella classifica generale.

Epilogo amaro per lo sloveno Anze Lanisek, dominatore della prima serie (oltre 10 punti di vantaggio su tutti gli altri, sfruttando al meglio condizioni meteo favorevoli) ma costretto ad accontentarsi della quarta piazza con un distacco di 4.1 punti da quello che sarebbe stato il primo podio della sua stagione. Miglior risultato dell’inverno per l’Italia, con Alex Insam che chiude 30° raccogliendo il primo punticino della Coppa del Mondo 2024-2025.