Salto con gli sci: Reisch e Freitag danno la vittoria alla Germania nella gara a squadre femminile di Zao. Italia settima

Si è chiusa una combattutissima, almeno per le posizioni di vertice, gara a squadre a Zao, in Giappone, inserita nel calendario della Coppa del Mondo femminile 2024-2025. A vincere questa Super Team dalle fattezze particolari è la Germania, che s’impone in rimonta nel duello a tre con Norvegia e Austria grazie ad Agnes Reisch e Selina Freitag. Il merito le due se lo dividono sostanzialmente a metà, anche per la costanza di rendimento che le porta a quota 647.4 alla conclusione della gara.

La Norvegia, stante un’ottima Thea Minyan Bjoerseth, paga in buona sostanza l’ultimo salto di Eirin Maria Kvandal, che arriva sì a 102.5 metri, ma cade nell’atterraggio e di fatto consegna un successo a quel punto non proprio sperato alle tedesche. Il totale di 643.2 delle norge, ad ogni modo, consente di restare davanti all’Austria per un unico decimo di punto, con Jacqueline Seifriedsberger un po’ meno in forma rispetto ad Eva Pinkelnig.

Ai piedi del podio, ma staccata, la Slovenia con i 621.3 punti raccolti da Nika Prevc ed Ema Klinec, mentre è quinto il Canada con i 614.3 di Abigail Strate ed Alexandria Loutitt. Per il Giappone sesto posto con 596.8 e la presenza di Sara Takanashi e Yuki Ito; Italia settima con 563.9 e la presenza di buon livello di Annika Sieff e Lara Malsiner. Ottava posizione per gli USA a quota 513.2 con Paige Jones e Annika Belshaw.

Nella seconda serie escono di scena Finlandia (306.4), Cina (301.4), Francia (296.9) e Polonia (267.8); si conclude invece direttamente nella prima serie il cammino dell’Ucraina (81.4).