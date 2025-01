Salto con gli sci, pronti ai primi voli del 2025! Si torna a Oberstdorf, ma sul mastodontico Heini Klopfer Schanze

Primo incontro con il volo per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Nel weekend del 25-26 gennaio si torna a Oberstdorf (Germania). Non però sullo Schattenbergschanze della Tournée dei 4 trampolini, bensì sull’Heini-Klopfer-Schanze, situato a svariati km di distanza dal centro del borgo bavarese.

Il mastodontico impianto vide la luce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui la comunità internazionale aveva posto un embargo nei confronti degli atleti tedeschi. Non sapendo quanto a lungo potesse durare questa situazione, tre saltatori di Oberstdorf ebbero un’idea geniale. “Se ci viene impedito di gareggiare all’estero, allora bisogna fare in modo che sia il resto del mondo a venire da noi” si dissero Sepp Weiler, Heini Klopfer e Toni Brutscher.

Come? Costruendo un trampolino gigantesco, allo scopo di avere un luogo dove stabilire i primati mondiali. Klopfer, al quale è intitolata la struttura, oltre a essere un atleta era anche laureato in architettura. Si occupò di progettare il nuovo impianto. Il ricco magnate dell’industria mineraria Willi Huber finanziò di tasca propria i lavori di edificazione nella valle Stillach, dove è stato trovato lo spazio fisico per realizzare l’ambiziosa opera.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°11

Luogo: Oberstdorf (Germania)

Impianto: Heini-Klopfer-Schanze (HS235)

Competizioni ospitate: 30

Prima gara: 10 marzo 1973 {Mondiali}

Prima gara: 17 marzo 1984 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 25 febbraio 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 {Mondiali} – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2019 – ZAJC Timi (SLO)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – STOCH Kamil (POL)

2022 – KRAFT Stefan (AUT)

2022 – ZAJC Timi (SLO)

2024 – ZAJC Timi (SLO)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 (4-0-3) – KRAFT Stefan [AUT]

4 (3-0-1) – ZAJC Timi [SLO]

3 (1-1-1) – STOCH Kamil [POL]

2 (1-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (0-1-1) – EISENBICHLER Markus [GER]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (0-1-0) – KLIMOV Evgeny [RUS]

1 (0-1-0) – JELAR Ziga [SLO]

1 (0-1-0) – ZYLA Piotr [POL]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN] *

1 (0-0-1) – AMMANN Simon [SUI] *

* Podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino.

PODI DIVISI PER NAZIONE

20 (10-4-6) – AUSTRIA

16 (4-6-6) – GERMANIA [All-Inclusive]

11 (5-2-4) – FINLANDIA

11 (4-3-4) – NORVEGIA

10 (3-5-2) – SLOVENIA [Compresa Jugoslavia]

7 (3-2-2) – GIAPPONE

7 (1-4-2) – POLONIA

3 (0-2-1) – CECOSLOVACCHIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – RUSSIA

1 (0-0-1) – SVEZIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 4

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 25° il 25 febbraio 2024

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 3 su 8

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 20° sia il 24 che il 25 febbraio 2024

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate: 0 su 2

CECON Francesco

Nessun precedente