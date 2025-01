Salto con gli sci, Nika Vodan si arrende. Stagione 2024-25 finita, deve operarsi al ginocchio

Brutte notizie per la squadra slovena femminile di salto con gli sci. Nika Vodan, nata Kriznar, non sarà della partita nelle prossime settimane e, verosimilmente, potrà tornare alle competizioni solo dalla stagione 2025-26. In altre parole, la vincitrice della Sfera di cristallo 2020-21 dovrebbe aver già posto fine al suo inverno.

Il capo allenatore Jurij Tepes ha spiegato come l’ormai venticinquenne stia, ormai da tempo, facendo i conti con un problema al ginocchio. Nei giorni scorsi, in occasione dei campionati nazionali, il dolore all’articolazione provato durante gli allenamenti si è rivelato talmente forte da spingere l’atleta a rinunciare a qualsiasi prova.

“Abbiamo capito che il malanno al ginocchio è serio, dunque è necessaria un’operazione. Questo significa fine della stagione. Spero che gli esami non evidenzino nulla in più di quanto già sappiamo e che possa tornare in tempo per iniziare la preparazione al prossimo inverno già in primavera. Dobbiamo però aspettare il responso dei medici, ma le possibilità di non dover fronteggiare l’intervento sono minime”.

Insomma, la Slovenia dovrà fare a meno di una delle proprie punte. Nika Prevc è in piena corsa per la conquista della Sfera di cristallo, mentre Ema Klinec sta disputando un 2025-26 di alto profilo. Dietro a questo tandem, però, c’è una sorta di voragine. L’assenza prolungata (forse definitiva?) di Ursa Bogataj e i malanni di Vodan hanno depauperato la forza della nazione del Monte Tricorno, fermo restando che perdere un’atleta come Nika rappresenta un danno per l’intero circuito femminile e per i Mondiali di Trondheim 2025.