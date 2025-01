Salto con gli sci, la Tournèe 2025 passerà alla storia come quella del dominio totale austriaco

La 73ma edizione della Tournèe dei quattro trampolini passerà alla storia come la “Tournée dell’Austria” più ancora della Tournée di Daniel Tschofenig, vincitore con un margine ridotto sui connazionali Jan Hörl e Stefan Kraft. Il clamoroso finale della gara di Bischofshofen, al termine della quale il ventiduenne carinziano ha sopravanzato i compagni di squadra, passa quasi in secondo piano di fronte allo strapotere della squadra rot-weiss-rot.

Tre triplette nella stessa Tournée sono un fatto clamoroso e privo di precedenti, così come gli 11 piazzamenti sul podio conseguiti su 12 possibili. Un dominio assoluto, evidentemente figlio di una superiorità legata all’attrezzatura da parte della squadra diretta da Andreas Widhölzl. “Qual è il segreto dell’Austria?”, si stanno chiedendo tutti, lanciandosi ovviamente anche in dietrologie e avanzando sospetti.

Effettivamente, in tanti si stanno scervellando. Si vocifera che in autunno, dopo aver constatato il proprio ritardo sul fronte tecnologico, i tecnici austriaci si siano rinchiusi in laboratorio e ne siano usciti solo dopo aver trovato una soluzione ai loro problemi. Forse il fatto di partire di rincorsa, proprio come Tschofenig a Bischofshofen, ha permesso loro di seguire un sentiero differente, che ha portato a una meta ancor più elevata di quella raggiunta dai norvegesi prima e dai tedeschi poi.

Attenzione, non si parla necessariamente di furberie o illeciti. Semplicemente della capacità di aver alzato l’asticella sul piano dei materiali. È palese come tutti gli austriaci possano contare su un plus aerodinamico nella seconda fase di volo, “non scendono più” e planano più lontano di chiunque altro. Le velocità di stacco si sono abbassate rispetto allo scorso anno, ma le prestazioni sono analoghe se non superiori. Significa che è stato compiuto un passo avanti dal punto di vista tecnologico.

Di quale natura, è impossibile saperlo. Come in Formula 1, anche nel salto con gli sci, i segreti vengono ben custoditi. Fa parte del gioco. Bravissimi gli austriaci ad avere l’intuizione giusta. Se poi si fornisce del materiale superiore a talenti naturali quali quelli di cui sono dotati, il quadro è definito. Absolute Herrschaft, come dicono loro.