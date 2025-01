Salto con gli sci, Kvandal domina le qualificazioni per gara-1 a Zao. Avanzano tre azzurre su quattro

Eirin Maria Kvandal, dopo la schiacciante vittoria della scorsa domenica in gara-2 sul Large Hill di Sapporo, si conferma in forma smagliante e domina le qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend (sempre in Giappone) sul trampolino piccolo HS102 di Zao, sede dell’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci.

La fenomenale norvegese sembra aver ormai risolto almeno parzialmente le sue problematiche (tecniche e psicologiche) legate alla fase di atterraggio, lasciando sul piatto pochi punti rispetto alle altre big nelle valutazioni dei giudici e facendo la differenza con la misura (101 metri, la migliore) anche grazie alla compensazione relativa alla stanga di partenza (più bassa rispetto a tutte le altre, su richiesta dello staff tecnico).

Kvandal, in una serie con fortissimo vento frontale, si è imposta con un vantaggio di 5 punti sulla canadese Alexandria Loutitt (99.5 metri da stanga 25) e 11 sull’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (100.5 metri da stanga 25). Quarta piazza a -13.8 punti per la slovena Nika Prevc, che ha preceduto la connazionale Ema Klinec (a -14.2 punti dalla vetta) e la tedesca Selina Freitag (-16.2).

Bilancio agrodolce in casa Italia, con tre azzurre su quattro che superano il taglio e si qualificano per gara-1. La migliore è Annika Sieff, 20ma, invece Lara Malsiner non è andata oltre un deludente 25° posto affrontando però delle condizioni meteo sfavorevoli. Avanza anche Martina Ambrosi, 34ma, mentre Martina Zanitzer è stata eliminata chiudendo 45ma.