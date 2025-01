Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Willingen: 5 azzurri in gara tra uomini e donne

Appuntamento a Willingen questo fine settimana per una nuova tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci, che coinvolgerà per l’occasione sia il settore maschile che quello femminile. Il programma del weekend tedesco si aprirà infatti con la prova a squadre miste (due uomini e due donne), per poi proseguire tra sabato 1 e domenica 2 febbraio con una gara individuale femminile e due maschili.

Il direttore tecnico italiano Ivo Pertile ha convocato in tutto cinque atleti per le gare sul trampolino grande di Willingen: Alex Insam e Francesco Cecon tra gli uomini e Annika Sieff, Lara Malsiner e Jessica Malsiner in campo femminile. Si tratta della nona tappa stagionale del circuito maggiore femminile e la dodicesima per quello maschile.

Insam ha raccolto recentemente il primo punto dell’inverno e proverà a tornare tra i migliori 30 in almeno una delle due competizioni individuali del weekend, mentre per Sieff e Lara Malsiner l’obiettivo deve essere quello di inserirsi in top20. Gli altri azzurri iscritti cercheranno di superare il taglio in qualificazione, ma per quanto visto sin qui in stagione non sarà facile.