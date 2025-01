Rugby, Sei Nazioni 2025: la formazione della Scozia per la sfida all’Italia

Prende il via domani sera il Guinness Sei Nazioni 2025 e sabato a Edimburgo sarà il momento dell’esordio dell’Italia che sfiderà i padroni di casa della Scozia. I britannici sono gli outsider di lusso del torneo e vogliono esordire alla grande per mettere nel mirino il primo successo nel torneo da quando è entrata proprio l’Italia. E Gregor Townsend, il ct della Scozia, ha scelto la formazione che scenderà in campo sabato pomeriggio.

Ed è una squadra molto forte quella scelta dal ct per vendicare il ko di un anno fa. A partire da un triangolo allargato di assoluto livello, con Kinghorn, van der Merwe e Graham, mentre a sfidare Menoncello e Brex a centri ci saranno McDowall e Jones. In mediana Ben White affiancherà la stella della squadra, quel Finn Russell che può fare la differenza in campo.

In mischia, invece, prima linea formata da Schoeman, Cherry e l’esperto Zander Fagerson, mentre in seconda linea i pericoli arriveranno dal talento di due campioni come Jonny Gray e Gilchrist. In terza linea, infine, Jamie Ritchie affiancherà Darge a Flanker, con Fagerson a numero 8. In panchina, infine, cinque uomini di mischia, cioè Ewan Ashman, Rory Sutherland, Will Hurd, Gregor Brown e Jack Dempsey, con tre trequarti, cioè George Horne, Tom Jordan and Kyle Rowe.

SCOZIA – formazione

15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Stafford McDowall, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (cc), 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge (cc), 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Gregor Brown, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Tom Jordan, 23 Kyle Rowe