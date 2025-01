Rugby, Sei Nazioni 2025: la formazione titolare dell’Italia per l’esordio contro la Scozia

Prende il via domani sera il Guinness Sei Nazioni 2025 e sabato a Edimburgo sarà il momento dell’esordio dell’Italia che sfiderà i padroni di casa della Scozia. Una sfida già fondamentale per entrambe le squadre, per capire il proprio stato dell’arte e mettere nel mirino obiettivi ambiziosi per il torneo. E Gonzalo Quesada, il ct dell’Italia, ha scelto i XV azzurri che scenderanno in campo sabato pomeriggio.

Una formazione che punta su talento ed esperienza, con Quesada che propone Tommaso Allan a estremo, con Capuozzo e Ioane al largo, mentre confermata la coppia di centri formata da Menoncello e Brex. In mediana Page-Relo si accoppia con Paolo Garbisi, che avrà suo fratello Alessandro in panchina.

Nel pack, invece, prima linea con Nicotera tallonatore, affiancato da Fischetti e Ferrari, mentre in seconda linea ci sono Lamb e Ruzza. Terza linea di esperienza e qualità, con Negri, capitan Lamaro e Lorenzo Cannone. Tanti caps, dunque, in campo, mentre pronti a subentrare, oltre al già citato Alessandro Garbisi, ci saranno Lucchesi, l’esordiente Rizzoli, Riccioni, Niccolò Cannone, Zuliani, Vintcent e Gesi.

FORMAZIONE ITALIA CONTRO LA SCOZIA NEL SEI NAZIONI

ITALIA – formazione

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 81 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 23 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 41 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 23 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 35 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 42 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 13 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 23 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 43 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 58 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 59 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 9 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 59 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 28 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 47 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 28 caps)

17 Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 30 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 47 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 27 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 9 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 13 caps)

23 Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)