Rugby, Sei Nazioni 2025: il Galles punta sull’esperienza per sfidare la Francia

Prende il via venerdì sera il Guinness Sei Nazioni 2025 e allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e il Galles per il match che inaugurerà il torneo. E Warren Gatland ha annunciato i convocati per la durissima trasferta transalpina.

Buone e cattive notizie per il coach del Galles, che dovrà fare a meno di Taulupe Faletau, con il campione che non ha recuperato dall’infortunio e non sarà disponibile per il primo incontro del torneo. Di contro, rispetto alle ultime uscite, tornano a disposizione Josh Adams, Liam Williams e Dafydd Jenkins.

Il Galles punta al colpaccio a Parigi, ma è reduce da una striscia horror di 12 sconfitte consecutive, con l’ultimo posto conquistato un anno fa e nessun successo portato a casa in tutto il 2024. Per cambiare il trend la regia è stata messa nelle mani del giovane talento Ben Thomas, chiamato a guidare la squadra.

GALLES – formazione

15 Liam Williams, 14 Tom Rogers, 13 Nick Tompkins, 12 Owen Watkins, 11 Josh Adams, 10 Ben Thomas, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Jac Morgan (c), 6 James Botham, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 Henry Thomas, 2 Evan Lloyd, 1 Gareth Thomas

In panchina: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Keiron Assiratti, 19 Freddie Thomas, 20 Tommy Reffell, 21 Rhodri Williams, 22 Dan Edwards, 23 Blair Murray