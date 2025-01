Rugby, Sei Nazioni 2025: date e orari delle partite dell’Italia U20

Mancano pochi giorni dall’inizio del Guinness Sei Nazioni 2025 e in campo scenderanno anche le nazionali juniores per il torneo under 20. Il primo calcio d’inizio sarà la sera di giovedì 30 gennaio, con Irlanda-Inghilterra, mentre per gli azzurrini di coach Roberto Santamaria la prima sfida sarà la sera dopo, in Scozia.

Dopo l’esordio, l’Italia andrà in scena a Treviso contro il Galles venerdì 7 febbraio. Dopo una settimana di pausa altra partita a Treviso, contro la Francia sabato 22 febbraio. Ancora uno stop e poi rush finale per il Sei Nazioni, con gli azzurrini che giocheranno contro l’Inghilterra il 7 marzo e ospiteranno l’Irlanda il 14 marzo.

Tutte le partite del torneo saranno visibili su Sky Sport e in streaming su SkyGo e su Now. Le partite degli azzurrini, però, saranno anche visibili in chiaro su Rai Sport e, di conseguenza, anche su Raiplay.

SEI NAZIONI 2025 – PARTITE ITALIA U20

Venerdì 31 gennaio

ore 20.15, Scozia-Italia

Venerdì 7 febbraio

ore 20.15, Italia-Galles

Sabato 22 febbraio

ore 20.45, Italia-Francia

Venerdì 7 marzo

ore 20.45, Inghilterra-Italia

Venerdì 14 marzo

ore 20.45, Italia-Irlanda