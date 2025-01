Rugby femminile, Serie A élite 2025: Colorno chiude in testa il girone d’andata della regular season

Il Colorno chiude in testa alla classifica il girone d’andata della regular season della Serie A 2024-2025 di rugby femminile: nella settima giornata la capolista passa senza patemi in casa del CUS Torino, battuto a domicilio con lo score di 12-51, incamerando anche il punto di bonus offensivo.

Alle sue spalle resta a -1 in classifica il Valsugana Padova, a sua volta corsaro e vittorioso con punto di bonus, che espugna il campo del CUS Milano per 7-38, centrando un successo da 5 punti, così come il Villorba, che liquida il malcapitato Volvera con il nettissimo score di 75-0.

L’Unione Capitolina balza infine al quinto posto della classifica vincendo di misura nel finale lo scontro diretto nelle zone calde della graduatoria contro il Benetton Treviso, sconfitto per 24-20, con bonus offensivo per le padrone di casa e bonus difensivo per le ospiti.

TABELLINI

Unione Rugby Capitolina – Benetton Rugby Treviso SRL SSD 24-20 (I° Tempo: 14-12)

Marcatori: pt m 5’ De Angelis, tr 5’ Granzotto (7-0); 20’ m Severin, 20’ tr Dall’Antonia (7-7), 34’ m Severin (7-12); 40’ m Errichiello, 40’ tr Granzotto (14-12); st 20’ m Granzotto (19-12), 27’ m Severgnini (19-17), 35’ cp Severgnini (19-20) 38’ m Grenon (24-20).

Unione Rugby Capitolina: Granzotto; Sorgente (50′ Grenon), Negroni, Marsili, De Angelis; Corbucci, Mastrangelo; Errichiello, Farina, Pietrini (55′ Praitano); Tricerri (65′-70′ Belleggia), Cacciotti; Nobile, Fiorenza (72’ Belleggia), Girotto. All.: Amadio/Murer.

Benetton Rugby Treviso SRL SSD: Romersa; Agosta (56’ Bernardi), Severgnini, Pellizon (56’ Menotti), Agostinetto (7’-10’ Menotti); Dall’Antonia, Campigotto (56’ Zanatta); Bacci, Celli (56’ Forto), Este; Serverin (47’ Spinelli), Segato; Cittadini (62’ Stocco) , Fent, Bottaro (49’ Franco). All.: Zani.

Arbitro: Benvenuti Maria Clotilde.

Cartellini: 61’ giallo Girotto (URC), 62’ giallo De Angelis (URC).

Calciatrici: Granzotto 2/4; Dall’Antonia 2/4.

Note: Pomeriggio piovoso con temperatura intorno ai 10 gradi, circa 100 spettatori.

Punti conquistati in Classifica: Unione Rugby Capitolina 5 Benetton Rugby Treviso SRL SSD 1.

Arredissima Villorba Rugby vs Volvera Rugby ASD 75-0 (31-0)

Marcatori: p.t m. 18’m. Frangipani (5-0); 25’ m. Copat (10-0); 32’ m. Busana t.r. Capomaggi (17-0); 37’ m. Magatti t.r. Capomaggi (24-0); 39’ m. Muzzo t.r. Capomaggi (31-0); s.t. 5’ m. Muzzo ( 36-0); 12’ m. Magatti t.r. Capomaggi (43-0); 19’ m. Magatti t.r. Capomaggi (50-0); 25’ m. Busana (55-0); 30’ m. Bonfiglio (60-0); 32’ m. D’Inca’ (65-0); 37’ m. Capomaggi (70-0); 40’ m. Bonotto (75-0).

Arredissima Villorba Rugby: 15. Capomaggi , 14. Bonotto , 13. Muzzo(Vc)(6’ s.t.D’Inca’) , 12. Magatti, 11. Busana, 10. Visman ( 22’ s.t. Liziero) , 9. Brugnerotto (22’s.t. Barattin) , 8. Bragante, 7. Copat, 6. Tranquillin (22’ s.t. Gazzi) , 5. De-Fato, 4.Frangipani (17’ s.t. Tiani), 3. Geromel (37’ p.t. Simeon), 2. Puppin(Cap)(22’ s.t.Gazzi), 1. Costantini (13’ s.t. Stecca). A disposizione: 16. Gazzi, 17. Stecca, 18. Simeon, 19. Tiani, 20.Bonfiglio, 21. Liziero,22. Barattin, 23. D’Inca’. All. Furlan Manuela.

Volvera Rugby ASD: 15. Tombolato A., 14. Drissi (13’ s.t. Ristorto), 13. Rochas (Cap)(s.t. Gobello), 12. Cecati, 11. Lurisci , 10. Romano, 9. Tombolato I( s.t. Asti), 8. Reyneri, 7. Tota ( s.t. Novarese), 6 Mugnaini, 5. Rech, 4. Moioli , 3. Gariglio (s.t.Basile), 2. Tombolato B. (12’ s.t. Castiglia ), 1. Lorenzo (s.t. Florida).A disposizione: 16. Castiglia, 27. Basile, 18. Florida, 19. Foti, 20 Novarese, 21. Gobello, 22. Ristoro, 23. Asti. All. Musso Manuel.

Arbitro: Catagini Anna.

Assistenti: Giordani Michela, Catalfamo Nicola.

Cartellini: s.t. 27’ Basile.

Calciatori: Capomaggi 5/11, Busana 0/2.

Note: Pomeriggio soleggiato circa 500 persone.

Player of the Match: Magatti Maria.

IVECO CUS Torino v Rugby Colorno 12-51 (7-25)

Marcatori: p.t. 2’ m. Mannini nt. (0-5); 6’ m. Rolfi nt. (0-10); 15’ m. Rolfi nt. (0-15); 23’ Toeschi tr. Sacchi (7-15); 35’ m. Antonazzo nt. (7-20); 39’ m. Rolfi nt. (7-25); s.t. 41’ m. Francillo tr. Buso (7-32); 46’ m. Franco tr. Buso (7-39); 55’ m. Dosi tr. Buso (7-46); 70’ De Robertis nt. (12-46); 73’ m. Mannini nt. (12-51).

IVECO CUS Torino: Pantaleoni (67’ Di Luca); Morchio, Sacchi, Luoni (57’ Pecci), Bruno (65’ Donà); Gronda (Cap), Toeschi; De Robertis, Comazzi, Parodi (4’ Barreto); Zoboli (60’ Cagnotto), Ponzio; Zini (60’ Reverso), Hu, Repetto (27’ Salvatore). All. Alberto Carbone.

Rugby Colorno: Serio; Rolfi, Catellani, Mannini, Bonaldo (70’ Francolini), Capurro (Cap); Buso (57’ Rosini), Antonazzo (57’ Locatelli), Ranuccini, Jelic (50’ Prosperococco), Fedrighi, Andreoli (42’ Franco), Carnevali (42’ Dosi), Cheli (42’ Tedeschi), Francillo (42’ Cuoghi). All. Michele Mordacci.

Arb: Naima Annoni (MI). AA1: Edoardo Sibona (TO) AA2: Valerio Ciaiolo (TO).

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Sacchi (1/2), Buso (3/7), Francolini (0/1).

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0 – Colorno 5.

Player of the Match: Alissa Ranuccini (Colorno).

Cus Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova (p.t. 0-19) full time: 7-38 (0-5)

Marcatrici p.t; 10’ Vio nt (0-5); 27’Cerato tr (Sillari) (0-12); 32’Cerato tr (Sillari) (0-19); s.t. 18’ Sillari tr (Sillari) (0-26); 21’ Aggio tr (Silalri) (0-31); 26’ Pagani tr (Verocai) (7-31); 33’ Aggio (SIllari) (7-38).

Cus Milano Rugby: Calini (61’ Corsini, Ivashenko (68’ Barabino) , Verocai, Baraccheti, Curto (68’ Affinito), Paganini, Mazzoleni, Sberna, Stragno, Armanasco (55’ Liccardo), Pagani (VC) (72’ Carraro), Elemi (C), Fernandez, Giampaglia (71’ Magnoni), Foscato (71’ Rossi). A disp.: Magnoni, Rossi, Salomone M., Carraro, Liccardo, Corsini, Affinito, Barabino. All. Dal Toè.

Valsugana Rugby Padova: Zampieri, Rasi (73’ De Santis), Sillari, Aggio (73’ Da Lio R.), Vio(44’ Zeni), Stevanin (C); Bitonci, Tonellotto, Margotti (71’ Turatto), Veronese (44’ Costantini) , Duca, Della Sala, Fortunata, Cerato (61’ Da Lio E.), Benini (71’ Poletti). All. Settembri.

Arb.: Novelli (AP). Gdl: Petoriani MI); Chiappa (BG).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Sillari (4/5); Verocai (1/1).

Player of the match: Duca.

Note: circa 150 spettatori, soleggiato.

SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2024-2025

Risultati VII turno

Unione Rugby Capitolina v Benetton Rugby Treviso 24-20 (5-1)

CUS Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova 7-38 (0-5)

Arredissima Villorba Rugby v Volvera Rugby 75-0 (5-0)

Iveco Cus Torino v SIA MPL Rugby Colorno 12-51 (0-5)

Classifica

SIA MPL Rugby Colorno (-4) 29, Valsugana Rugby Padova 28, Arredissima Villorba Rugby 26, CUS Milano Rugby 16, Unione Rugby Capitolina (-4) 11, Benetton Rugby Treviso 9, IVECO Cus Torino (-4) 8, Volvera Rugby 2.