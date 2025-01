Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa di Cortina? Fuga nella classifica dei premi

Federica Brignone ha vinto il superG di Cortina d’Ampezzo e ha conquistato la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino: aveva aperto l’annata agonistica con la stoccata in gigante a Soelden, si era replicata tra le porte larghe a Semmering prima di Natale, ottavo giorni fa aveva primeggiato nella discesa libera di St. Anton e oggi ha dettato legge anche in questa specialità sull’Olympia delle Tofane. La fuoriclasse valdostana ha sfatato il tabù nella località dolomitica, dove non aveva mai conquistato risultati di grandi rilievo, e ha toccato quota 31 successi nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 34enne, che ha ristabilito le distanze in testa alla graduatoria delle italiane più vincenti nella storia della Coppa del Mondo (+5 su Sofia Goggia, ha risposto al successo ottenuto ieri dalla bergamasca), ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali allunga al comando della classifica generale e aumenta le proprie chance nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale. L’azzurra è infatti salita a quota 639 punti, ha 106 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Camille Rast, 132 sulla svedese Sara Hector e 135 sulla svizzera Lara Gut-Behrami.

La nostra portacolori è scesa con il pettorale numero 7, ha pennellato una grande prova e ha nuovamente fatto suonare l’inno di Mameli davanti alle elvetiche Gut-Behrami e Corinne Suter, tra l’altro dopo che ieri era stata terza in discesa libera. Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel superG di Cortina d’Ampezzo?

Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro), lo stesso che aveva portato a casa per i tre precedenti sigilli stagionali (salvo rare eccezioni, l’entità dell’assegno per un successo è sempre questa). Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi, con 229.500 franchi (circa 224.200 euro), davanti a Rast (162.650 franchi) ed Hector (154.825 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A CORTINA?

47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro).